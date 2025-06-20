Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusundan Neymar transferi için açıklama!

Fenerbahçe'nin Neymar transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Eski Fenerbahçeli Edu Dracena, Neymar sürecini yorumladı.

Neymar ve Fenerbahçe süreci için Edu Dracena'dan kritik analizler geldi. Neymar'ın ilk Santos döneminden takım arkadaşı olan eski Fenerbahçeli, Brezilyalı yıldız için flaş bir tahminde bulundu.

EDU DRACENA'DAN NEYMAR SÖZLERİ

"Sadece parayı değil, her şeyi birlikte tartacak. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarının sonuna kadar kalacağına inanıyorum. Ondan sonra, Santos dışında bir gelecek hakkında düşünebilir."

NEYMAR'IN SON DURUMU

Geçen sezon yine sakatlıklarla boğuşan Neymar, ara dönemde transfer olduğu Santos'ta 12 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik skor katkısı verdi.