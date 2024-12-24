Manchester United'da krizin yeni adı fareler! Old Trafford istila altında

24 Aralık 2024 06:49 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 07:01

Yıllardır kendisinden beklenen başarıların çok uzağında kalan İngiliz futbol devi Manchester United'ın başı şimdi de farelerle dertte. Kulübe ait Old Trafford Stadı kemirgen istilasına uğradı. İşte detaylar...

Son yılarda Premier Lig'de kendisinden beklenen başarıların çok uzağında kalan ve bu sezon da şampiyonluk yarışında büyüt gedikler veren İngiliz devi Manchester United​'da yeni krizin adı fareler! Takımın maçlarını oynadığı Old Trafford​ Stadı'nın yiyecek büfeleri ve lüks süitlerinde kemirgen dışkılarının bulunmasının ardından başlatılan incelemede tesisin fare istilasına uğradığı belirlendi. Keşif , hijyen müfettişlerinin Manchester United'ın ana sahasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapıldı.

HİJYEN PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

Daily Mail'in haberine göre, yolcu salonundaki bir yiyecek büfesinde dışkı bulundu. Zemin kattaki bir kurumsal süitte yapılan kontrollerde ise çok daha fazlası ortaya çıkarıldı.

United'ın daha önceki hijyen notu dört yıldızdı ancak mükemmellik için gereken beş yıldızdan hâlâ bir yıldız eksik. Ama şimdi bu sayı sadece iki yıldıza düştü. Kemirgen sorununun, Old Trafford'un demir yolu hattı ile kanal arasında kalmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

SAHAYA FARE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz ay taraftarlar, bir koltuğun altındaki su birikintisinde ölü bir fare bulmuştu. Kulübe hijyen notunu yükseltmek için köklü iyileştirmeler yapması emredilirken, kulüp yetkilileri sorunu çözmek için ilaçlama şirketleriyle görüşmeye başladı.

Daha önce Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile oynardığı karşılaşmada sahaya giren bir fare kameralara takılmıştı.