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 | Suat Vilgen

Maradona öldürüldü mü? Tarihi soruşturmada yüzlerce belge ve e-posta ortaya çıktı

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin cinayet şüphesi ile yürütülen soruşturmada yeni 300 civarında belge ve 500'ü aşkın e-postaya el konuldu.

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Maradona öldürüldü mü? Tarihi soruşturmada yüzlerce belge ve e-posta ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 06:28
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 06:31

Dünyaca ünlü Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında çember daralıyor. Ülke basını, savcılığın talebiyle Buenos Aires eyalet polisinin, Maradona'nın hayatının son günlerinde kaldığı Olivos Kliniği'ne baskın düzenlediğini, bu kapsamda dava dosyasına yeni 300 tıbbi belge ve 500'den fazla e-posta konulduğunu duyurdu.

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3 ÖNEMLİ İSİM SORGUYA ALINDI

Maradona'nın tedavisiyle ilgili çok sayıda laboratuvar sonucuna el konulan baskının gerekçesi ise Olivos Kliniği yöneticisi Pablo Dimitroff ile Yoğun Bakım Şefi Fernando Villarejo'nun mahkemede verdiği çelişkili ifadeler olduğu belirtildi. Kliniğin sorumlu hekimi Juan Molinos, müdürü Pablo Castiello ve kliniğin sahibi olan Swiss Medical şirketinin yasal temsilcisi Gabriel Ravinovich ile görüşen polis bir de rapor yayımladı. Söz konusu raporda baskının amacının, "sanıkların mahkemeye sunmadığı delillere ulaşılması, Maradona'nın 3-11 Kasım 2020'de aldığı tedaviye ilişkin tüm kayıtların ele geçirilmesi" olduğu belirtildi.

Maradona öldürüldü mü? Tarihi soruşturmada yüzlerce belge ve e-posta ortaya çıktı
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MARADONA'NIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Maradona'nın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, ünlü yıldızın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 şüpheli ölüme sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MARADONA NASIL ÖLDÜ?
Futbolun efsanevi isimlerinden Diego Maradona, 25 Kasım 2020’de Arjantin’in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni, kronik kalp yetmezliğine bağlı gelişen akut akciğer ödemi olarak açıklandı.
ETİKETLER
#Maradona
#Diego Maradona
#Cinayet Davası
#Futbol
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