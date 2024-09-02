Marcos Leonardo, Al Hilal'e transfer oldu!

02 Eylül 2024 19:52 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 19:47

Eyüpspor'un golcü futbolcusu Ahmed Kutucu ameliyat oldu!

Eyüpspor'un golcü futbolcusu Ahmed Kutucu ameliyat oldu!

Portekiz kulübü Benfica forması giyen golcü futbolcu Marcos Leonardo'nun yeni takımı açıklandı. Brezilyalı forvet, Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Marcos Leonardo için 40 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi. Öte yandan 21 yaşındaki forvetle 2029'a kadar sözleşme imzalandı.

Marcos Leonardo bu sezon Benfica'da 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.