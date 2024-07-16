Mathias Ross, Sparta Prag'a transfer oldu!

16 Temmuz 2024 21:05 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:09

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Galatasaray, Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sparta Prag ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen’in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.