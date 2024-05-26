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Mauro Icardi Süper Lig'de sezonunu gol kralı olarak tamamladı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 20:17 - Güncelleme : 26 May 2024 20:26
Mauro Icardi Süper Lig&#039;de sezonunu gol kralı olarak tamamladı

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi Konyaspor maçında 2 gol atmayı başararak Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı. 

Edin Dzeko'nun oyundan alınmasıyla birlikte Mauro Icardi sezonun gol kralı olmayı garantilemiş oldu.
 
Ayrıntılar hazırlanıyor...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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