Mauro Icardi Süper Lig'de sezonunu gol kralı olarak tamamladı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 20:17 - Güncelleme : 26 May 2024 20:26
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi Konyaspor maçında 2 gol atmayı başararak Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.
Edin Dzeko'nun oyundan alınmasıyla birlikte Mauro Icardi sezonun gol kralı olmayı garantilemiş oldu.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr