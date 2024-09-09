Maxi Gomez geri dönüyor! Süper Lig ekibi harekete geçti

09 Eylül 2024 15:37 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:37

Trabzonspor'un eski golcüsü Maxi Gomez'in Türkiye'ye geri dönme ihtimali ortaya çıktı. Milli araya namağlup giren Göztepe'nin Arjantinli golcü için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de milli araya namağlup giren Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

MAXİ GOMEZ İÇİN GÖZTEPE İDDİASI

Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Trabzonspor forması giyen 28 yaşındaki Uruguaylı santrafor Maxi Gomez'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Yeni Asır'da yer alan haberde, Göztepe, şu an boşta olan ve birçok kulüp ile temas halinde olan Maxi Gomez'i kadroya katmak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Gomez ve menajeri ile temasa geçmeye hazırlanarak nabız yoklayacak.

STANİMİR STOİLOV'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un şu an bonservisi elinde olan oyuncuyu ısrarla istediği iddia edilirken, Gomez'in yönetim tarafından fırsat transferi olarak değerlendirildiği kaydedildi.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Göztepe'de yönetim, Profesyonel kariyerinde Trabzonspor'un yanı sıra Celta Vigo, Valencia, Cadiz gibi üst düzey takımların formalarını giyen Gomez ile vakit kaybetmeden resmi olarak sözleşme imzalamak istiyor.

34 MAÇTA GOL ATAMADI!

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Uruguaylı forvet 34 maçta forma giyerken gol ve asist kaydedemedi.