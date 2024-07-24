Mbappe'nin gelişi sonrası Arda Güler'den beklenmedik hamle! İspanyol basını yazdı

24 Temmuz 2024 06:26 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 06:39

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımızın formasıyla attığı gol ve yaptığı 2 asistle iz bırakan Arda Güler İspanyol basını çarpıcı bir iddiayı daha gündeme taşıdı.

Diario Sport'ta yer alan haberde Arda Güler'in, yıldız futbolcu Kylian Mbappe transferi sonrası Real Madrid kariyeri hakkında önünde seçenekler belirdiğini ve genç oyuncunun da kararını verdiğini yazdı.

AYNI ŞEYLERİ BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYOR

Haberde Arda Güler'in EURO 2024'te büyük bir yeteneğe sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdiği ifadelerine yer verildi. Arda'nın geçen yıl Real Madrid kariyerine Amerika kampında yaşadığı sakatlıkla kötü bir başlangıç yaptığı ve bu yüzden de ligin son bölümündeki önemsiz maçlara kadar forma şansı bulamadığı belirtilen haberde, Arda'nın benzer bir süreci yeniden yaşamak istediği belirtildi.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI? KARARINI VERDİ

Mbappe'nin gelişiyle birlikte takımda forma şansı azalan Arda'nın bunun bilincinde olduğu ifade edilirken, bu yüzden genç oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. Haberde, "Madrid onu kadroda tutmak istemesine rağmen, Arda kiralık olarak takımdan ayrılmak için şartları zorlayacak" ifadelerine yer verildi.

BELLINGHAM'LA REKABET ETMESİ GEREK!

Arda'nın bu kararının gerekçelerine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen haberde, "Arda takımdaki son forvet olarak görülürse, karmaşa kısa sürede büyüyebilir. Serie A ekibi Milan ya da son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen onu çoktan istedi bile. Mbappe, Vinicius ve Rodrygo onun önünde. Brahim'in de bir avantajı var ve bir orta saha oyuncusu olarak Bellingham ile rekabet etmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

BAŞKAN PEREZ'İN FİKRİ KALMASI YÖNÜNDE

Arda'nın Avrupa Şampiyonası'nda sihirli bir değneğin dokunduğu bir oyuncu olduğunu kanıtlamasına rağmen Madrid'deki yerinin şu anda imkânsız göründüğü belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: "Başkan Florentino Perez, Barça'nın elinden kaptığı 19 yaşındaki oyuncuya çok güveniyor ve onun zaferler kazanmasını istiyor. Ancak Carlo Ancelotti için ikilem soyunma odası yönetiminde yaşanacak. Büyük bir oyuncuyu yedek kulübesinde büyük bırakmak sorun doğurabilir."