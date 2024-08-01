Melih Bostan, Konyaspor'da!

01 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:26

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Melih, takımda 91 numaralı formayı giyecek.

SEZON KARNESİ

Melih Bostan, geçen sezonu Gençlerbirliği forması altında 19 maça çıkarken 9 gol 3 asist üretti.