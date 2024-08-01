Melih Bostan, Konyaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:26
Süper Lig takımı Konyaspor, geçen sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık anlaşma yaptı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Melih, takımda 91 numaralı formayı giyecek.
SEZON KARNESİ
Melih Bostan, geçen sezonu Gençlerbirliği forması altında 19 maça çıkarken 9 gol 3 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com