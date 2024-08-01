Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Melih Bostan, Konyaspor'da!

Melih Bostan, Konyaspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 18:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:26
Melih Bostan, Konyaspor&#039;da!

Süper Lig takımı Konyaspor, geçen sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren genç hücum oyuncusu Melih Bostan ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde futbol şube sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Melih, takımda 91 numaralı formayı giyecek.

SEZON KARNESİ

Melih Bostan, geçen sezonu Gençlerbirliği forması altında 19 maça çıkarken 9 gol 3 asist üretti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...