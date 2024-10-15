Messi'nin veliahtı Fenerbahçe'ye geliyor!

15 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:05

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, 'Messi'nin veliahtı' olarak gösterilen yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Süper Lig​'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe​'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, 'Messi'nin veliahtı' olarak gösterilen yıldız ismi transfer etmek için harekete geçti.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig devi Fenerbahçe'de de hareketlilik yaşanmaya başlandı. İddiaya göre, sarı lacivertli takım Barcelona​'da forma giyen genç yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. Çıkış yaptığı dönemde Lionel Messi​'nin veliahtı olarak gösterilen hücum oyuncusu için plan şöyle;

MESSI'NİN VELİAHTI GELİYOR

Ansu Fati... Barça altyapısından yetişip, henüz 16 yaşında A takım forması giyen Fati, Messi'den beri en fazla heyecanlandıran La Masia öğrencisi olarak gösteriliyordu. Genç yıldız, Arjantinli yıldızın veliahtı olarak gösteriliyordu. 21 yaşındaki hücum oyuncusu, sakatlıkların etkisiyle düşüşe geçti, bir önceki teknik adam Xavi'nin gözüne giremedi.

Geçen sezon Brighton'a kiralanan Fati, Alman teknik direktör Hansi Flick'in talebiyle bu sezon kadroda tutuldu. Ancak Alman çalıştırıcı, genç yıldıza beklediği şansı vermedi. Fati, bu sezon La Liga'da 1 maçta 23 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada toplam 28 dakika sahada kalabildi.

MİLLİ TAKIMDA 10 KEZ OYNADI



Daha önce İspanya Milli Takımı'nın formasını 10 kez terletip 2 gol atan yıldız futbolcu, ocak ayında ayrılmayı planlıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen Gine-Bissau asıllı oyuncu için Fenerbahçe'nin istekli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Ansu Fati'yi beğendiği biliniyor ve tecrübeli futbolcu, genç oyuncuyu takımında görmek istediği vurgulanıyor.



Yönetimin, 21 yaşındaki futbolcunun durumunu araştırdığı kaydedildi. Sportif direktör Mario Branco'nun önümüzdeki haftalarda hem Barcelona hem de Fati cephesiyle ilk teması kuracağı iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in planının, genç yeteneği satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı aktarıldı. (Sabah)