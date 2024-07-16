Michy Batshuayi'den Mauro Icardi sözleri: "Ben daha güçlü ve hızlıyım"

16 Temmuz 2024 16:14 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:25

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Avusturya kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Batshuayi, "Çok iyi bir kamp dönemi geçiyor. Ben de iyi bir hazırlık yapıyorum. Benim için yeni bir meydan okuma. Birlikte iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Benden beklentiler yüksek olduğu için buna özen gösteriyorum ve buradan daha hazır ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY BENİ BİRKAÇ YILDIR İSTİYORDU"

Batshuayi, transfer süreciyle ilgili soruya da "Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray beni birkaç seneden beri beni istiyordu. Yönetim gerekenleri yaptı. Burada olduğum için mutluyum." yanıtını verdi.

MAURO ICARDİ SÖZLERİ: "BEN DAHA GÜÇLÜ VE HIZLIYIM"

Mauro Icardi için de konuşan Batshuayi, "Açıkçası Mauro çok iyi bir oyuncu. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben daha güçlüyüm ve hızlıyım. Onun oyun vizyonu çok geniş. Birbirimizi tamamlayan forvetler olduğumuzu düşünüyorum. İyi anlaşırsak ve iyi bir ikili olursak çok güzel sonuçlar ortaya çıkacak." dedi.

"FAVORİM ARDA GÜLER"

Batshuayi, A Milli Takım ve Arda Güler için ise "Maçların bazılarını takip ettim. Türk futbolunun geliştiğini görebiliyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. İyi bir jenerasyon var. Favori oyuncum tabii ki Arda Güler." ifadelerini kullandı.