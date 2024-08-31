Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse'a transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:26
Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse'a imzayı attı.
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com