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Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:26
Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse&#039;a transfer oldu!

Fenerbahçe'nin Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse'a imzayı attı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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