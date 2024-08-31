Miha Zajc, Fransız kulüp Toulouse'a transfer oldu!

31 Ağustos 2024 00:22 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:26

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc’ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc’a başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.