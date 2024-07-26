Milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir'e kötü haber! Olimpiyatlarda yarışamayacak

26 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:13

Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) verdiği geçici men kararı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Anti Doping Dairesi'nde onandığı için milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışamayacak.

Türkiye Boks Federasyonu'nun resmi internet sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sporcunun Av. Anıl Gürsoy Artan'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için kota alan milli sporcumuz Tuğrulhan Erdemir ile ilgili, Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) verdiği geçici men kararı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Anti Doping Dairesi'nce onanmıştır. Erdemir'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışamayacak olması sebebiyle bu açıklamayı yapmak gerekmiştir. Müvekkilim, Haziran 2023'te olimpiyat kotasını aldıktan sonra kamp yaptığı İspanya'nın Alicante kentinde, 17.02.2024 tarihinde bir doping kontrol testine tabi tutulmuş, sporcumuzun örneğinde yasaklı bir diüretik madde tespit edilmiştir. Herhangi bir şekilde yasaklı madde kullanmayan sporcumuz, Uluslararası Test Ajansı'na (ITA) o dönem kullandığı ve yasaklı madde içermeyen ağrı kesiciden kalan tabletleri göndermiş, yapılan test sonucunda tabletlerin üretim sürecinde sporcumuzun örneğinde bulunan diüretik maddeden bulaştığı tespit edilmiştir.

"SINIRIN ALTINDA SAPTANMIŞTIR"

Konunun, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA)'nın 01.06.2021 tarihli 'Potansiyel Diüretik Bulaşı Vakalarına İlişkin Paydaş Bildirisi' kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Anılan bildiride belirtilen 20 ng/ml sınırının altında diüretik saptanmıştır. Sporcumuz doping testini verdiği dönemde hali hazırda kota hakkını almıştı ve yakın zamanda hiçbir müsabakası yoktu. Yakın zamanda sikletini 63kg'dan 71kg'a çıkarttığı için kilo kaybetme gibi bir ihtiyacı da olmadı. Özetle yasaklı madde kullanmak için hiçbir nedeni yoktu. Ayrıca sporcumuzun 17.02.2024 tarihinden sonra verdiği dört numunenin hepsi temiz çıkmıştır. Tüm bu verilere rağmen ITA tarafından 'Bulaşı miktarı ile sporcudan alınan örnekte tespit edilen dozun uyuşmaması' gerekçe gösterilerek hakkında 10.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İhtiyari Geçici Tedbir kararı verilmiştir.

"TEDBİR KARARININ DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Tedbir kararına karşı CAS Anti Doping Dairesi nezdinde 12.07.2024 tarihinde itiraz edilmiş, yapılan duruşma neticesinde, 24.07.2024 (dün) tarihinde sporcu hakkında uygulanan İhtiyarı Geçici Tedbirin devam etmesine karar verilmiştir.

2024 Paris Olimpiyatları kura çekimi bugün saat 16.30'da gerçekleştirileceğinden, CAS Ad-Hoc yargı yetkisi dışında kalan söz konusu karar için maalesef temyiz hakkı da fiilen elimizden alınmıştır. Sporcumuzun CAS Anti Doping Dairesi nezdinde disiplin yargılaması devam etmekte olup, bu konuda titizlikle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ITA'nın var olan düzenlemelere karşın devam eden ısrarını anlamlandırmakta güçlük çekiyoruz. Mağdur edilen müvekkilin haklarının sonuna kadar savunulacağından kimsenin şüphesi olmasın."

EYÜP GÖZGEÇ: "TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIMIZI BİLDİRİRİZ"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm bunlara ilave olarak konu ile ilgili geçici karar 24 Temmuz 2024 tarihinde verilmiştir. Tuğrulhan Erdemir'in CAS'ta adaleti arama ile ilgili hakkı, saklı kalmak şartı ile devam etmektedir. 25 Temmuz 2024 tarihinde kura çekilmiş olup 1 günde değerlendirme yapılamayacağından, kuraya ve maçlara girememiştir. Sporcu, ısrarla kendinden emin bir şekilde yasaklı madde kullanmadığını söylemektedir. Bu sebeple haklarını CAS'ta takip edeceğimizi ve kazanması durumunda tazminat davası açacağımızı bildiririz" dedi.