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Miralem Pjanic, CSKA Moskova ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 20:39 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 20:52
Miralem Pjanic, CSKA Moskova ile sözleşme imzaladı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Boşnak orta saha futbolcusu Miralem Pjanic, Rus ligi takımı CSKA Moskova ile sözleşme imzaladı.

Bir dönem Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş​'ta da forma giyen Boşnak orta saha futbolcusu Miralem Pjanic, Rusya​'nın CSKA Moskova​ takımıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bosna Hersekli futbolcunun yeni takımında 15 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Pjanic transferine ilginç tanıtım: İmzayı attı, ata bindi

Rus kulübü CSKA Moskova'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "CSKA'ya hoşgeldin Miralem Pjanic" ifadelerine yer verilirken, 34 yaşındaki futbolcunun ata binerken çekilmiş bir videosuyla transfer duyuruldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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