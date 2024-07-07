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MKE Ankaragücü 25 gün sonra teknik direktörünü değiştirdi: Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Temmuz 2024 18:55 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 19:00
MKE Ankaragücü 25 gün sonra teknik direktörünü değiştirdi: Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı

MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırarak, Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, 11 Haziran'da göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, yeni sezon yapılanması için yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle devam etmeme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucu teknik direktörümüz Kemal Özdeş'in ayrılık kararı kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

ARSLAN İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Ankara temsilcisi teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, " Hoş Geldin Cihat Arslan Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.  Kamuoyu ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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