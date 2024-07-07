Bozkurt işaretiyle ceza alan Merih Demiral EURO 2024'e veda mesajı yayımladı

07 Temmuz 2024 18:29 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 18:37

Hollanda maçına Merih Demiral olmadan çıkan A Milliler, 2-1 mağlup düşerek EURO 2024'e veda etti. Bozkurt işareti yapmasıyla gözlerin üzerinde olduğu Merih Demiral sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

Demiral şunları söyledi:

"Ülkemiz için büyük azimle sonuna kadar peşinden koştuğumuz hayallerimiz maalesef dün akşam son buldu.

Son düdüğe kadar Almanya’nın her bir noktasında bizi gurbette değil evimizde hissettiren gurbetçilerimize, Türkiye’nin dört bir köşesinden her maçımızda desteklerini hissettiğimiz vatandaşlarımıza, teknik ve idari ekibe, takım arkadaşlarımıza, milli takım emekçilerine büyük bir teşekkür borçluyuz.

Yeniden ve her zaman. Türk’e durmak yaraşmaz. Türk önde Türk ileri!"