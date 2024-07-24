Mourinho basın toplantısında konuştu! 'Bu düzeyde bu saha kabul edilemez'

24 Temmuz 2024 00:04 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 00:14

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-3'lük Lugano galibiyeti sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçı galibiyetle tamamladık. Taraftarlarımızın desteğiyle ikinci maçta turu geçmek istiyoruz.

Açıkçası maçtan önce bunu söylemek istemedim ama plastik bir zeminde maç oynamak zor. Bu zemine adapte olmakta zorlandık. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu sahada oynamak kabul edilemez.

Transferlerden dolayı mutluyum. Buraya gelirken kimseden söz istemedim, en iyi kadroyu istedim sadece. Yönetim de bunu bana sundu. Zamanla herkes performansını artırıyor. Başkana, yönetimimize, sportif direktörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin başında ilk resmi maçına çıkan Portekizli teknik adam, İsviçre'nin Lugano takımıyla Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Karşılaşmadan Dzeko'nun 3 golünün yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nun şık golüyle sahadan 4-3'lük skorla galip bir şekilde ayrılmış oldu.