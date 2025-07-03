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 | Suat Vilgen

Mourinho, Yusuf Akçiçek için son kararını verdi! Avrupa devleri istiyordu

Fenerbahçe’nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelirken, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararı net oldu. Genç oyuncunun takımdaki geleceği belli oldu.

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Mourinho, Yusuf Akçiçek için son kararını verdi! Avrupa devleri istiyordu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 14:34

Geride kalan Süper Lig sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, ’nin gelecekteki savunma hattında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. ’nun göreve gelmesiyle birlikte forma şansı bulan genç stoper, hem tecrübesiyle hem de mücadeleci oyunuyla beğeni topladı.

Mourinho, Yusuf Akçiçek için son kararını verdi! Avrupa devleri istiyordu

İTALYANLAR VE FRANSIZLAR KAPIDA

Avrupa kulüpleri de Yusuf'un bu çıkışını yakından izliyor. Daha önce Almanya ve Fransa’dan kulüplerin radarına giren 20 yaşındaki oyuncuya son olarak temsilcisi talip oldu. İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

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Mourinho, Yusuf Akçiçek için son kararını verdi! Avrupa devleri istiyordu

YÖNETİMDEN KARAR ÇIKTI

Ancak bu tekliflere karşı Fenerbahçe cephesi kararlı. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Yusuf Akçiçek’in takımda kalmasını istediği ve çok yüksek meblağlı teklifler olmadıkça oyuncunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi. Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim de genç oyuncuyu takımın kilit parçalarından biri olarak görüyor. Yusuf’un da kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediği, Mourinho gibi dünya çapında bir teknik adamla çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu düşündüğü öğrenildi.

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