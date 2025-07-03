Mourinho, Yusuf Akçiçek için son kararını verdi! Avrupa devleri istiyordu

Geride kalan Süper Lig sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe’nin gelecekteki savunma hattında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte forma şansı bulan genç stoper, hem tecrübesiyle hem de mücadeleci oyunuyla beğeni topladı.

İTALYANLAR VE FRANSIZLAR KAPIDA

Avrupa kulüpleri de Yusuf'un bu çıkışını yakından izliyor. Daha önce Almanya ve Fransa’dan kulüplerin radarına giren 20 yaşındaki oyuncuya son olarak Serie A temsilcisi Bologna talip oldu. İtalyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

YÖNETİMDEN KARAR ÇIKTI

Ancak bu tekliflere karşı Fenerbahçe cephesi kararlı. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Yusuf Akçiçek’in takımda kalmasını istediği ve çok yüksek meblağlı teklifler olmadıkça oyuncunun satışına sıcak bakmadığı belirtildi. Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim de genç oyuncuyu takımın kilit parçalarından biri olarak görüyor. Yusuf’un da kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediği, Mourinho gibi dünya çapında bir teknik adamla çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu düşündüğü öğrenildi.