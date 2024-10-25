Mourinho'dan dikkat çeken çıkış: " Yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer"

25 Ekim 2024 02:24 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 02:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United beraberliğinden memnun ayrıldı. Türk basınının bugün belki mutlu olmadığını ancak kendisinin çok mutlu olduğunu söyleyen teknik adam bu maçtaki oyuncuların performansını övdü. Mourinho Samsunspor'da son dakika yenen golle ilgili de ilginç bir çıkış yaptı.

Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında karşılaştıkları Manchester United​ maçını değerlendirdi. Mourinho, bu maçtaki oynanan futbolu överek ligde bu performansla her maçın kazanılabileceğini söyledi. Samsunspor maçıyla ilgili değerlendirme de yapan Mourinho, "Son dakika yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer." dedi.

"BU FUTBOLU LİGDE OYNARSANIZ HER MAÇI KAZANIRIZ"

Samsunspor maçında mahkum oynadıkları ile ilgili gelen soruya Mourinho, “Takım 2-1 öne geçtikten sonra çok fazla pozisyon üretmeye devam ediyorduk. Sonrasında 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Maçın gidişatı ve duygusunu değiştirdi. Son dakika yemiş olduğumuz golü bu ligde sadece Fenerbahçe yer. Başka bir takım yese iptal olurdu. Belki Türk basını bugün mutlu değildir ama ben çok mutluyum. Manchester United’a karşı demek ki çok iyi oynamışız. Sizden üst seviyede olan Manchester United’a karşı oynadığınız futbolu ligde oynarsanız her maçı kazanırız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ OYUNUMUZU BAZ ALMAMIZ GEREKİYOR"

İngiliz ekibine karşı oyunlarını değerlendiren Mourinho, “Avrupa Ligi’nde 3 maçta gayet iyi performans sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Çünkü Türk takımlarından çok daha iyi bir takıma karşı oynadık. Bizler doğru yoldayız ve doğru yöne doğru gidiyoruz. Türkiye liginde Onana’nın yaptığı kurtarışları yapabilen veya Garnacho ve Rashford gibi kanatlar göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu baz almamız gerekiyor. İki gün sonra maç oynayacağız, hedefimiz puanlar almak” şeklinde konuştu.

"İKİ TANE HARİKA KURTARIŞTI"

Kaleci Andre Onana’nın performansı hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, “İki tane harika kurtarıştı. Maç içerisinde en iyi dönemimizdi. Önemli anlardı. Bizim kalecimize baktığınız zaman kalecimiz bu kurtarışları yapmadı, yapmasına gerek kalmadı. Takımımızın oynadığı futboldan memnunum. Neden Manchester United dominant taraf değildi. Çünkü rakip iyiydi. O yüzden takımım tebriği hak ediyor” dedi.