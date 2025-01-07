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Mourinho'dan Fenrerbahçe yönetimine flaş rapor! 6 ismi kesinlikle istemiyor

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Fanatik
07 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:08
Mourinho&#039;dan Fenrerbahçe yönetimine flaş rapor! 6 ismi kesinlikle istemiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer öncesi takımında istemediği 6 futbolcunun listesini yönetime sundu. 

Bir yandan dış transferde belirlediği isimler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar sürüyor. Sarı-Lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho​, takımında kesinlikle görmek istemediği 6 ismi yönetime sundu.

Mourinho'dan Fenrerbahçe yönetimine flaş rapor! 6 ismi kesinlikle istemiyor - 1. Resim

3'Ü KİRALIK VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre Mourinho'nun raporu dahilinde hareket eden Fenerbahçe​ yönetimi, 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerden Cengiz Ünder, Serdar Aziz​ ve Burak Kapacak'ı bonservisiyle satmayı planladığı belirtildil. Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique ve Emir Ortakaya ise kiralık olarak gönderilecek isimler olarak belirlendi.

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Kaynak: Fanatik
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