Mourinho'dan Fenrerbahçe yönetimine flaş rapor! 6 ismi kesinlikle istemiyor

07 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:08

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer öncesi takımında istemediği 6 futbolcunun listesini yönetime sundu.

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Bir yandan dış transferde belirlediği isimler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar sürüyor. Sarı-Lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho​, takımında kesinlikle görmek istemediği 6 ismi yönetime sundu.

3'Ü KİRALIK VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre Mourinho'nun raporu dahilinde hareket eden Fenerbahçe​ yönetimi, 6 futbolcuyla ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin bu isimlerden Cengiz Ünder, Serdar Aziz​ ve Burak Kapacak'ı bonservisiyle satmayı planladığı belirtildil. Bartuğ Elmaz, Lincoln Henrique ve Emir Ortakaya ise kiralık olarak gönderilecek isimler olarak belirlendi.