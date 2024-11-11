Mourinho'nun sözleri tartışma çıkardı! Muslera'ya Mert Hakan Yandaş'tan cevap geldi

11 Kasım 2024 04:01 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 04:09

Jose Mourinho'nun Türk futboluna yönelik eleştirileri futbol dünyasında tartışma çıkardı. Fernando Muslera, Mourinho'nun sözlerine cevap verince tepki Fenerbahçeli futbolcudan geldi. Mert Hakan Yandaş "İşine baksın" diyerek sert bir karşılık verdi. İşte detaylar..

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Türk futbolunu hedef alan sözleri sonrası Galatasaraylı kaleci Muslera'nın cevap vermesi üzerine tartışmaya sarı-lacivertli Mert Hakan Yandaş da dahil oldu.

"HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN, İŞİNE BAKSIN"

Maç sonrası açıklamalar yapan Mert Hakan Yandaş "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar ama her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar." ifadelerini kullandı.

MUSLERA NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho'nun açıklamalarına değinen Fernando Muslera, "14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.

Fernando Muslera şu şekilde sözlerini noktalamıştı:

"Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum."