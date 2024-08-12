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Moussa Sow'a sürpriz görev: Eski Fenerbahçelilerle yeniden buluştu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:29
Moussa Sow&#039;a sürpriz görev: Eski Fenerbahçelilerle yeniden buluştu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız golcü Moussa Sow, kadrosunda birçok tanıdık ismin de yer aldığı Makedon ekibi Gostivar'ın yeni sportif direktörü oldu.

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki eski futbolcusu Moussa Sow, Makedonya'nın Gostivar takımında sportif direktörlük görevine getirildi.

Gostivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz." denildi.

ESKİ FENERBAHÇELİLERLE YENİDEN BİR ARADA

Makedon takımının kadrosunda, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ın yanı sıra Erten Ersu, Alper Potuk ve Nabil Dirar gibi geçmişte Fenerbahçe forması giymiş isimler yer alıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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