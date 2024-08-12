Moussa Sow'a sürpriz görev: Eski Fenerbahçelilerle yeniden buluştu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:29
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız golcü Moussa Sow, kadrosunda birçok tanıdık ismin de yer aldığı Makedon ekibi Gostivar'ın yeni sportif direktörü oldu.
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki eski futbolcusu Moussa Sow, Makedonya'nın Gostivar takımında sportif direktörlük görevine getirildi.
Gostivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz." denildi.
ESKİ FENERBAHÇELİLERLE YENİDEN BİR ARADA
Makedon takımının kadrosunda, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ın yanı sıra Erten Ersu, Alper Potuk ve Nabil Dirar gibi geçmişte Fenerbahçe forması giymiş isimler yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com