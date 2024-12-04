Müslüman futbolcu LGBT bazubendini takmayı reddetmişti! İngiliz kulübü kararını verdi

04 Aralık 2024 07:29 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:49

Premier Lig ekibi Ipswich Town'da LGBT propagandası yapılan pazubendi ile maça çıkmayı reddeden Müslüman futbolcu Sam Morsy ile ilgili karar verildi. Oyuncu hakkında yazılı açıklama yapıldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Ligi'nün köklü ekiplerinden Ipswich Town'da geçtiğimiz cumartesi günü LGBT​ krizi yaşanmıştı. Takımın 1-0 kaybettiği Nottingham Forest​ maçı öncesi LGBT'ye destek kampanyası kapsamında tasarlanan pazubendini takmayı reddeden Müslüman futbolcu Sam Morsy gündeme oturmuştu.

"SAYGI DUYUYORUZ"

İngiliz kulübü, Mısırlı takım kaptanınını "Rainbow Laces" isimli kampanyası kapsamında takması istenen pazubendini reddetmesinin saygıyla karşılandığını dile getirdi. Söz konusu açıklamada, "Ipswich Towns, bünyesindeki herkese karşı hoşgörülü olmakta kararlıdır. Premier Lig'in 'Rainbow Laces' kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Bununla birlikte takım kaptanımız Sam Morsy'nin de bu pazubendini inancı gereği takmamasına saygı duyuyoruz. Saha içinde ve dışında herkese saygı duyulduğu ve herkesin değer gördüğü bir ortam oluşturmaya devam edeceğiz" denildi.

REDDEDEN TEK KAPTAN OLDU

LGBT propagandası içeren ve geçtiğimiz hafta hayata geçirilen "Rainbow Laces (Gökkuşağgı bağcıkları)" kampanyası kapsamında Premier Lig'in takım kaptanları, maçlara renkli pazubentlerle çıktı. Ipswich Town'un Mısırlı kaptanı Sam Morsy ise söz konusu pazubendini takmayı kabul etmeyen tek futbolcu oldu.