Ne yaptın Rafa Silva! Maçın 3. saniyesinde kırmızı kart gördü

28 Ekim 2024 08:06 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:21

Brezilya ekibi Cruzeiro'nun forveti Rafael Silva, Paranaense'ye karşı oynanan maçın başlamasından sadece 3 saniye sonra kırmızı kart görerek en hızlı atılan futbolcu oldu.

Brezilya Futbol Ligi'nde Cruzeiro'nun sahasında Paranaense ile oynadığı karşılaşma futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olaya sahne oldu. Cruzeiro'nun golcü oyuncusu Rafael Silva karşılaşmanın başlamasından sadece 3 saniye sonra rakip oyunculara yönelik kural dışı hareketleri sonrası kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

TARAFTARIN VE YÖNETİMİN HEDEFİNDE

Bu yıldırım hızındaki ihracın ardından rakibine 3-0 yenilen ev sahibi ekipte taraftarları, teknik ekibi ve kulübün yönetimi takımın performansını sekteye uğrattığı gerekçesiyle Rafa Silva'ya büyük tepki gösterdi.

BÜYÜK PARA CEZASI ALACAK

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Cruzeiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos, oyuncunun hareketlerini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Sporcunun ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirten Mattos "Başkanımız Pedro Lourenço liderliğindeki bu yönetim böyle bir durumu hoş görmez. Rafa, yasanın izin verdiği şekilde ağır bir para cezasına çarptırılacak ve bu konuda atılacak bir sonraki adımları görmek için bekleyeceğiz. Oyuncunun tutumuna kınıyoruz" dedi.