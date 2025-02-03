Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray anlaşmayı onayladı

03 Şubat 2025 10:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:11

Galatasaray'ın transfer ihtimali nedeniyle Gaziantep maçının kamp kadrosunda yer vermediği Nelsson'un yeni adresi belli oldu. İtalyan basınına göre Galatasaray transfere onay verdi

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Galatasaray'da beklenen oldu ve Victor Nelsson ile yolların ayrılması için önemli bir adım atıldı. İtalyan basını transfer olma ihtimali nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna alınmayan 26 yaşındaki Danimarkalı stoperin yeni adresini duyurdu.

HERMOSO'NUN YERİNİ O DOLDURACAK

Ünlü İtalyan gazeteci ve spor yorumcusu Fabrizio Romano, Victor Nelsson'un transferi için Serie A ekibi Roma ile Galatasaray arasında prensip anlaşmasına varıldığını sağlandığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın Roma'nın oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği bilgisine yer verildi. Roma'nın bu hamleyle yollarını ayırdığı Hermoso'nun yerine düşündüğü Empoli forma giyen Goglichidze transferini rafa kaldıracağı belirtildi.

KENDİ İSTEĞİYLE KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılılar dün yaptıkları yazılı açıklamada, takımla bugünkü Gaziantep maçı öncesi son antrenmana katılmayan Victor Nelsson'un muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda alınmadığını duyurmuştu.

Galatasaray formasıyla kariyerinde 144 maça çıkan Nelsson, hücum bölgesinde takımına 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.