Oğuz Aydın transferinin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe için Galatasaray'ı reddetti!

17 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:18

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Oğuz Aydın, önceki gün sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a gelmişti. Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferinin tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki yıldız hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Genç futbolcuyu daha önce Galatasaray uzun bir süre kadrosuna katmak için uğraşmıştı.

Sarı-kırmızılılar, transfer için Akdeniz ekibi ile uzun bir süre pazarlık yapmıştı. Fakat gerçekleştirilen transfer görüşmeleri kulübe değil oyuncuya takıldı.

ASLAN'A 'EVET' DEMEDİ

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, en başından beri Fenerbahçe’ye gitmek istediği ifade edildi.

Oğuz Aydın’ın transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray yönetimine, ‘Evet’ demediği belirtildi.

Aydın’ın bu sebepten dolayı da Alanya ekibine sürekli olarak Fenerbahçe’ye gitmek için bastırdığı kaydedildi.

38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST

Hücum hattında forma giyen genç oyuncu Alanyaspor’a 3 yıl önce Bucaspor’dan 238 bin Euro karşılığında transfer edilmişti.

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 maçta forma giyen Oğuz Aydın, 13 gol atarken takımına 8 asistlik katkı sundu.

Oğuz Aydın, geçtiğimiz sezon gösterdiği etkili performansla A Milli Takım'a da seçilmiş ancak EURO 2024 kadrosunda kendine yer bulamamıştı.