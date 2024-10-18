Okan Buruk açıkladı! İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel transferi için çarpıcı sözler

18 Ekim 2024 23:56 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 00:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların gündeminde olduğu konuşulan Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel hakkındaki görüşlerini belirten Okan Buruk, transfer iddialarına cevap verdi.

Süper Lig lideri Galatasaray​'ın başarılı hocası Okan Buruk​, Fenerbahçe​ forması giyen İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in transferine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kaptırdıkları Oğuz Aydın​ ve Fluminense'nin sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ın transferiyle ilgili de çarpıcı itiraflarda bulunan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılık sürecinde kulübün milli yıldıza verdiği sözü hatırlattı.

343 Digital'e konuk olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

ARIAS İTİRAFI: ANLAŞMIŞTIK

"Jhon Arias istediğimiz bir oyuncuydu, görüşmüştük. Hatta kulübü Fluminense ile de anlaştık, son anda kulübü hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu."

OĞUZ AYDIN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Elimde Yunus var dedim. Yunus varken, Oğuz mu, Yunus mu daha önde diye düşündüm. Yunus bana yetenek olarak daha önde geldi. O yüzden elimde çok kanat var derken düşüncelerimden biri buydu. Oğuz da belirli bir süre bizi bekledi, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Benim için burada oyuncuların kalitesi çok önemli. Yunus elimde varsa, antrenmanda performansını görüyorsam, bir yerde oynayacağını düşündüğümde, o şans gelince de çok iyi değerlendirdi. Takımın en yetenekli oyunculardan birinin Yunus olduğu hep söylüyorduk zaten.

İRFAN CAN KAHVECİ VE OSAYİ SAMUEL AÇIKLAMASI

Transferle ilgili ilerleyen zamanda düşüneceğiz ama Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile ilgili bir girişimimiz olmadı. Şu anda zaten transferle ilgili bir çalışmamız yok.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SÖZ VERİLMİŞTİ"

Kerem, baştan gitmek istedi. Avrupa'da oynamak istedi. Son dönem iyi de oynuyordu, gollerle bize önemli destek vermişti. Orada devam edebileceğini düşünerek programımı yapıyordum. Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem, gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti oluşturdu. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu. Avrupa'da transfer bittikten sonra Sallai'yi aldık. Yunus formülünü bulduk, Barış orada oynayabiliyor. Oraya bir çözüm bulduk."