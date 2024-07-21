Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray 2 futbolcusuyla yollarını ayırıyor

21 Temmuz 2024 10:27 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:39

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Avusturya kampını tamamlayan sarı kırmızılılarda bazı futbolcular performanslarıyla göz doldururken, bazıları ise vasat kaldı.

Kampın ardından değerlendirme yapan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, ilk aşamada 2 yıldızın biletini kesti.

OLIVEIRA VE TETE YOLCU

Başarılı çalıştırıcı, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son maçta şans bile verilmeyen Sergio Oliveira ve Tete'nin performansını yetersiz buldu.

Okan Buruk'un yeni sezonda iki futbolcuyu da kadroda düşünmediği belirtilirken, her iki oyuncunun da kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği öğrenildi.

BREZİLYALI YILDIZIN TALİBİ ÇOK

Brezilyalı futbolcuya özellikle ülkesinden çok ciddi talipler var. Sarı-Kırmızılı yönetim, genç yeteneğe gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldı.

8-10 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Sambacı'dan bonservis beklentisi de 8-10 milyon Euro civarında. Cim Bom böylece hem bedavaya aldığı Tete'den para kazanacak hem de yabancı kontenjanında ve transfer bütçesinde yer açmış olacak.