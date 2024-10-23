Okan Buruk maç sonu açıklamalar yaptı! '8-9 gol olabilirdi'

23 Ekim 2024 23:13 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:21

UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3'lük skorla mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, taktik diziliş hakkında açıklamalarda bulunarak "İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Elfsborg​'u 4-3 mağlup eden Galatasaray​'da Teknik Direktör Okan Buruk​ açıklamalarda bulundu.

8-9 GOL OLABİLİRDİ

"Oyun istediğimiz gibi oldu. İlk defa 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. İki antrenmanla bunu yaptık. İlk yarıda bütün her şeyi doğru yaptık. 4 gol attık ama 8-9 da olabilirdi skor. İkinci yarı bir anda 3-1 oldu. Şanssız bir penaltıyla 3-2 olunca ister istemez korku oldu. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. Rakibin tehlikeli atakları oldu ve buradan 3 gol buldular. Bazen garanti oynamamız gerekiyor. Maçın büyük bölümünde doğru işler yaptık. Oyundan ve gollerden memnunum. Ben bardağın dolu tarafına bakacağım."

BU SENARYO İŞLEYEN BİR SENARYOYDU

"Maç maç değerlendiriyoruz. Bu senaryo işleyen bir senaryoydu. İlerleyen maçlarda da deneyeceğiz. Genel olarak işleyen bir sistem oldu. Bu güçlü sistemi de ilerleyen maçlarda düşüneceğiz. İlk yarı fazla pozisyon vermedik. Rakibimiz bütün maç uzun topla oynadı. Biz hep pasla çıkan, pası deneyen takımız. Son iki lig maçında gol yememiştik. Bugün yediğimiz gollerde şanssızlık da oluyor. Barış'ın el pozisyonu mesela... Onun dışında attığımız goller beni mutlu ediyor. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz. Bu da ne kadar etkili olduğumuzu gösteriyor. RFS maçında da 2-3 pozisyon verdik ama hepsi gol oldu. Bugün de aynı şekilde. Buralarda biraz daha dikkatli olmamız lazım. Daha iyisini yapacak kalitemiz var. Bu hatalar yorgunlukla da birleşebiliyor ama oyuncularımın performansından memnunum."

YUNUS AKGÜN HAKKINDA

"Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor. Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz."