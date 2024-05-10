Olympiakos, UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi

10 May 2024 00:01 - Güncelleme : 10 May 2024 00:11

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.

ESKİ HATAYSPORLU EL KAABİ SAHNEDE!

İlk maçın yıldızı El Kaabi, 10. dakikada fileleri havalandırarak Yunan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 78. dakikada El Kaabi, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Olympiakos'un Faslı forveti Ayoub El Kaabi, eşleşmenin iki maçında toplam 5 gol atarak takımının finale çıkmasında önemli rol oynadı.

FİNAL YUNANİSTAN'DA FİORENTİNA İLE OYNANACAK

Bu sonuçla Olympiakos, toplam skoru 6-2 yaparak finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi Finali 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da Olympiakos ile Fiorentina arasında oynanacak.