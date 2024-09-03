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Olympiakos'tan Hakim Ziyech açıklaması

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
03 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:41
Olympiakos&#039;tan Hakim Ziyech açıklaması

Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Hakim Ziyech'in adı bir süredir Olympiakos ile anılıyordu. Yunanistan ekibinden Faslı yıldız ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yolların ayrılma ihtimali transfer döneminin sonuna doğru giderek artıyor.

Faslı yıldız için Ajax'ın ardından Olympiakos'un da devreye girdiği öne sürülmüştü.

OLYMPİAKOS İDDİALARI YALANLADI

Olympiakos'un Hakim Ziyech'in menajeriyle görüştüğü iddiaları üzerine Yunanistan ekibinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Yunanistan basınından Gazzetta'nın haberine göre; Olympiakos, Hakim Ziyech haberlerini net bir dille yalanladı.

1+1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

31 yaşındaki Hakim Ziyech'in Galatasaray ile 1+1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösterilen Faslı yıldız, sarı-kırmızılı formayla yeni sezonda 4 maça çıktı. Ziyech bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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Kaynak: NTV Spor
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