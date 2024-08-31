Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!

31 Ağustos 2024 22:16 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:20

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Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, Omar Colley’in PAOK’a transfer olduğunu duyurdu. PAOK, şarta bağlı olarak ödeme yapacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."

SEZON KARNESİ

Omar Colley geçen sezon Beşiktaş forması altında 33 maça çıkan Colley 8 gol atmıştı.