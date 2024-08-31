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Omar Colley, PAOK'a transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ağustos 2024 22:16 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:20
Omar Colley, PAOK&#039;a transfer oldu!

Beşiktaş forması giyen stoper Omar Colley, Yunanistan Ligi takımı PAOK'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, Omar Colley’in PAOK’a transfer olduğunu duyurdu. PAOK, şarta bağlı olarak ödeme yapacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Omar Colley'nin PAOK F.C. kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; PAOK F.C., Şirketimize, şarta bağlı transfer ücreti ödeyecektir."

SEZON KARNESİ

Omar Colley geçen sezon Beşiktaş forması altında 33 maça çıkan Colley 8 gol atmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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