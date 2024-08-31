Eyüpspor futbolcusu Erencan Yardımcı, Hoffenheim'a transfer oldu!

31 Ağustos 2024 19:40 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:45

Trendyol Süper Lig takımı Eyüpspor, golcü futbolcu Erencan Yardımcı'yı 4 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Almanya'nın Hoffenheim kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Mor-sarılı kulübün yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonunda Eyüpspor'umuza katılan futbolcumuz Erencan Yardımcı, 4 milyon avro karşılığında TSG 1899 Hoffenheim'a transfer olmuştur. İkas Eyüpspor olarak transferin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Erencan Yardımcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Hoffenheim, kadrosuna kattığı 22 yaşındaki golcü Erencan'ı Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Sturm Graz'a kiraladı.