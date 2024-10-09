Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!

09 Ekim 2024 23:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:15

Fenerbahçe'nin başarılı sağ bek futbolcusu Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmezken basında bir anda adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. İlk başta sessiz kalan Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.