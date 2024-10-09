Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 23:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:15
Fenerbahçe'nin başarılı sağ bek futbolcusu Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmezken basında bir anda adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. İlk başta sessiz kalan Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, takımıyla olan sözleşmesini henüz uzatmadı.
Basında gündeme gelen sözleşme krizinden dolayı Osayi-Samuel'in adı ezeli rakip olan Galatasaray ile anılmaya başlanmıştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM GELDİ
Ayrıca Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak 'sus' işareti yapan emojinin yanına sarı-lacivert kalplerini not düştü.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istiyorum umarım yeni sözleşme imzalar