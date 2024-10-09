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Osayi-Samuel'den Galatasaray iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 23:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:15
Osayi-Samuel&#039;den Galatasaray iddialarına cevap niteliğinde paylaşım!

Fenerbahçe'nin başarılı sağ bek futbolcusu Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmezken basında bir anda adı Galatasaray ile anılmaya başlandı. İlk başta sessiz kalan Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe​ ile sözleşmesinin son yılına giren Nijeryalı​ sağ bek Bright Osayi-Samuel​, takımıyla olan sözleşmesini henüz uzatmadı.

Basında gündeme gelen sözleşme krizinden dolayı Osayi-Samuel'in adı ezeli rakip olan Galatasaray​ ile anılmaya başlanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM GELDİ

Osayi-Samuel'den iddialara cevap niteliğinde paylaşım - 3. Foto

Ayrıca Nijeryalı sağ bek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak 'sus' işareti yapan emojinin yanına sarı-lacivert kalplerini not düştü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Caner 9 Ekim 2024 23:18

Bu oyuncuyu Fenerbahçe'de görmek istiyorum umarım yeni sözleşme imzalar

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