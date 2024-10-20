Osimhen'in röveşata golü Rıdvan Dilmen'i kızdırdı! Hakemlere sert tepki

20 Ekim 2024 06:59 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 07:19

Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın son anlarında Osimhen'in attığı röveşata gol için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den sert tepki geldi. Dilmen hakemlerin gole ilişkin kararını sert bir dille eleştirdi.

Mehmet Aurelio: Antalyaspor en iyisini hak ediyor!

Mehmet Aurelio: Antalyaspor en iyisini hak ediyor!

Süper Lig lideri Galatasaray​, 9. hafta maçında Fenerbahçe​'nin eski futbolcusu Alex de Souza​ yönetimindeki Antalyaspor​'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken karşılaşmaya Osimhen​ damgasını vurdu. Maçın 90+2'inci dakikasında sahneye çıkan Nijeryalı süper yıldız röveşata vuruşla attığı estetik golle takımının 3'üncü golünü atarak büyük sükse yaptı. Ancak bu gole ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den sert bir itiraz geldi.

OSIMHEN'İN GOLÜ OFSAYT MI?

Müsabakanın ardından HT Spor ekranlarında canlı yayında yorumlarda bulunan Dilmen, Osimhen'in golü için uzun süre yapılan VAR kontrolü sonrası hakemlerin aldığı karara tepki gösterdi. Dilmen yaptığı açıklamada "Bu gol üç dakika falan izlenmez. Rivadaki VAR ve AVAR hakemleri gitti geldi. Kafaları verip vermemek arasında kaldı. Ofsayttır veya değildir" ifadelerini kulandı.

Pozisyonda verilen kararın yanlış olduğunu da savunan Rıdvan Dilmen "Bu pozisyon benim oyunculuk yıllarımda ofsayttı'' yorumunda bulundu.