Ozan Tufan geri dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

21 Haziran 2024 16:13 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:19

Fenerbahçe'den 1 Temmuz 2022'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, 2 yıllık İngiltere macerasının ardından Süper Lig'e dönüyor.

TRABZONSPOR, OZAN TUFAN İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor yönetimi Ozan Tufan ile her konuda el sıkıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Ozan Tufan'ın transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

40 MAÇTA 10 GOL-2 ASİST

Geçen sezon Hull City'de toplam 40 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro'ya yakın olarak gösterilen Ozan Tufan'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.