Panathinaikos'tan skandal karar! Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydin kadro dışı bırakıldı
Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta forma giyen milli futbolcumuz Samet Akaydin, skandal bir kararla kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu PAOK'a kaptıran Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'ta savunma futbolcusu Samet Akaydin'in kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü.
SKANDAL İDDİA: ATATÜRK PAYLAŞIMI İÇİN KADRO DIŞI BIRAKILDI!
Sports Digitale'da yer alan habere göre; Yunan ekibi Panathinaikos'un, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan Samet Akaydin'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.
Haberde, paylaşımı kaldırmayan milli oyuncu Samet Akaydin'ın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.
FATİH TERİM TRANSFER ETMİŞTİ
Samet Akaydin, ocak transfer döneminde Fatih Terim'in talebi doğrultusunda Fenerbahçe'den Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
30 yaşındaki savunma futbolcusu, Yunan kulübüyle 15 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.
İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Samet Akaydın, sarı-lacivertli takıma geri dönecek.
Tecrübeli savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'da olacağı belirtildi.