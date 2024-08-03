Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli finalde! Türkiye tarihinde ilk
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 13:51 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:50
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükselerek Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.
16 yaşındaki mili yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1500 m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı.
PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA 16 YAŞINDAKİ MİLLİ YÜZÜCÜ KUZEY TUNÇELLİ FİNALDE!
Tunçelli, en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükselerek Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcu oldu.
KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?
30 Ağustos 2007 yılında dünyaya gelen Kuzey Tunçelli, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur.
Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı