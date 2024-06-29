Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin boşluğunu Barcelona'nın yıldızı Lamal ile dolduracak!

29 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:34

Ay-yıldızlılar son 16 için hazırlıklarına devam ediyor!

Ay-yıldızlılar son 16 için hazırlıklarına devam ediyor!

Barcelona'nın kesinlikle yolları ayırmayı düşünmediği genç yıldızı Lamine Yamal için PSG'nin reddedilmeyecek bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

PSG'DEN 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre PSG, Lamine Yamal için 250 milyon euroluk teklife hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona Başkanı Laporta, 200 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyurmuştu.

SERBEST KALMA BEDELİ: 1 MİLYAR EURO

Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 1 milyar euro olan genç forvet Lamine Yamal, geçen sezon Barcelona formasıyla 53 maçta forma giydi. 16 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 11 gol pası verdi.