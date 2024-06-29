Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin boşluğunu Barcelona'nın yıldızı Lamal ile dolduracak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:34
Fransız ekip Paris Saint-Germain, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal için rekor bir teklif hazırladığı iddia edildi.
Barcelona'nın kesinlikle yolları ayırmayı düşünmediği genç yıldızı Lamine Yamal için PSG'nin reddedilmeyecek bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
PSG'DEN 250 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre PSG, Lamine Yamal için 250 milyon euroluk teklife hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona Başkanı Laporta, 200 milyon euroluk teklifi reddettiklerini duyurmuştu.
SERBEST KALMA BEDELİ: 1 MİLYAR EURO
Sözleşmesinde serbest kalma bedeli 1 milyar euro olan genç forvet Lamine Yamal, geçen sezon Barcelona formasıyla 53 maçta forma giydi. 16 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 11 gol pası verdi.
Kaynak: tgrthaber.com