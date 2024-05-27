Pepe, Trabzonspor'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı

Trabzonspor'un sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı Nicolas Pepe'nin geleceği belli oldu. Fildişi Sahilli yıldız, Bordo-Mavililer'den ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Nicolas Pepe dönemi sona erdi. 28 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bordo-Mavililere veda etti.

NİCOLAS PEPE PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Herkese günaydın. Bu yoğun sezonun sonuna geldik! Tüm desteğiniz için teşekkür ederim.

Beni buraya getiren Trabzonspor Kulübü'ne, Başkanı ve Başkan Yardımcısına güveninden dolayı özellikle teşekkür ediyorum.

Kulübün yönetimine, antrenör Abdullah Avcı'ya, teknik ve sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Güzel bir üçüncülük elde ettik ve Türkiye Kupası'nda finale çıktık. Bu da beni pek çok pişmanlıkla karşı karşıya bırakıyor...

Taraftarlara da teşekkürler.

Bu kadar gürültülü ve tutkulu taraftarları nadiren gördüm.

Sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz.

Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum ve yeni bir macera beni bekliyor...

Bir! Iki! Üç! Trabzonspor"