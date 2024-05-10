Peri masalı sürüyor! Yenilmez Bayer Leverkusen finalde!

10 May 2024 00:03 - Güncelleme : 10 May 2024 00:08

Kenan Koçak'tan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz itirafı! "Bayer Leverkusen beni aradı"

Kenan Koçak'tan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz itirafı! "Bayer Leverkusen beni aradı"

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının oynanmasının ardından finalistler belli oldu.

İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya’yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale çıktı. Atalanta’ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure attı.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN BAYER LEVERKUSEN

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen bir diğer finalist oldu.

43 ve 66. dakikada Leandro Paredes penaltıdan attığı gollerle Roma’yı 2-0 öne geçirdi. Roma’nın umutları 82. dakikada Gianluca Mancini’nin kendi kalesine attığı golle azalırken, 90+7. dakikada Josip Stanisic son sözü söyledi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Alman ekibi adını finale yazdırırken 48 maç olan yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı.

FİNAL DUBLİN'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.