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Peri masalı sürüyor! Yenilmez Bayer Leverkusen finalde!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 00:03 - Güncelleme : 10 May 2024 00:08
Peri masalı sürüyor! Yenilmez Bayer Leverkusen finalde!

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Roma'ya karşı 2-0 geriye düşen Bayer Leverkusen son dakikalarda bulduğu 2 golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yenilmezlik serisini 49 maça çıkaran Xabi Alonso'nun ekibi finalde İtalyan temsilcisi Atalanta'nın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının oynanmasının ardından finalistler belli oldu.

İlk maçta 1-1 berabere kaldığı Marsilya’yı rövanşta 3-0 mağlup eden İtalyan ekibi Atalanta finale çıktı. Atalanta’ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure attı.

NEFES KESEN MAÇTA KAZANAN BAYER LEVERKUSEN

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 2-0 yendiği Roma ile evinde 2-2 berabere kalan Leverkusen bir diğer finalist oldu.

43 ve 66. dakikada Leandro Paredes penaltıdan attığı gollerle Roma’yı 2-0 öne geçirdi. Roma’nın umutları 82. dakikada Gianluca Mancini’nin kendi kalesine attığı golle azalırken, 90+7. dakikada Josip Stanisic son sözü söyledi ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Alman ekibi adını finale yazdırırken 48 maç olan yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı.

FİNAL DUBLİN'DE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi Finali 23 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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