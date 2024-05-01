Kenan Koçak'tan Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz itirafı! "Bayer Leverkusen beni aradı"

01 May 2024 00:37 - Güncelleme : 01 May 2024 00:39

A Milli Takım'da Stefan Kuntz döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Kenan Koçak, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"LEVERKUSEN FERDİ İÇİN BENİ ARADI"

43 yaşındaki teknik adam, Bundesliga'da şampiyon olan Xabi Alonso'nun yönettiği Bayer Leverkusen'in Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini söyledi.

Koçak, "Alma kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim." ifadelerini kullandı.

"FRANKFURT BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın inanılmaz bir gelişim gösterdiğini belirten Kenan Koçak, "Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark oluşturan bir futbolcu" şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ: "SABIRLI OLMAK GEREK"

Koçak, "Arda Güler oynadıkça daha iyi olabilecek bir futbolcu, ancak sabır kelimesini ön plana çıkarmak gerekir. Bahsettiğimiz kulüp Real Madrid, dünyanın en büyük kulübü. Bizim en yetenekli oyuncumuz oraya gitti, ama hiçbirimiz de Arda Güler'in orada her hafta oynayacağı yönünde bir beklentisi olmaması gerekir. Sabırlı olmak gerekir." dedi.

"ARDA GÜLER'İ KORUMAMIZ GEREKİR"

Arda Güler'le ilgili açıklamalarına devam eden Kenan Koçak, "Arda'yı tanıyorum. Sabırlı bir insan. Mental olarak çok güçlü. Karakteri çok güçlü. Ancelotti'nin yönetiminde çalışıyor olması kendisi için büyük avantaj. Bence ileriki yıllarda Arda, Türkiye'yi üst düzeyde temsil edecek. Arda Güler gelecek sezon 11'de oynasa benim için sürpriz olmaz ama Real Madrid'in kadro yapılanmasının nasıl olacağını bilemiyoruz. Ancak biz hepimiz, futbol adamları ve medya Arda Güler'i korumamız gerekir. Orası Real Madrid, orada olmak bile büyük bir başarı. Arda Güler'in güncel çalışmalarını takip etmek gerekir. Gelecek sezon mu olur, sonrasında mı bilmiyorum, ama ileriki yıllarda Arda Güler, Real Madrid'in değişmez futbolcusu olacak" ifadelerini kullandı.