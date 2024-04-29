Fenerbahçe'ye Oosterwolde müjdesi

29 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:33

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'den taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos deplasmanında sakatlanan ve ameliyat olan Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı iddia edilmişti.

OOSTERWOLDE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Yıldız savunmacı yeşil sahada yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Oosterwolde, bu paylaşımında "Kum saati" emojisi kullanarak sahalara geri dönüşünün sinyalini verdi.

Bu paylaşım kısa süre içinde gündem olurken sarı-lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı.

DERBİDE KADRODA OLABİLİR!

Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa devlerinin de dikkatini çeken yıldız savunmacının beklenenden daha önce sahalara dönebileceği hatta Galatasaray derbisinde bile kadroda yer alabileceği öne sürülüyor.

İSMAİL KARTAL DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ameliyat olan ve sezonu kapattığı öne sürülen Oosterwolde için Olympiakos ile oynanan rövanş karşılaşması öncesi, "Jayden Oosterwolde şu anda iyi bir durumda ve çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken döneceğini düşünüyoruz. Lig bitmeden aramıza katılacağını düşünüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

Piyasa değeri 11 milyon Euro civarında gösterilen 23 yaşındaki savunmacının sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.