Fenerbahçe'den Rade Krunic kararı!

29 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:12

Fenerbahçe'de Rade Krunic gelişmesi yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'de görev aldığı 12 maçın 9'una ilk 11'de başlayan Rade Krunic, Beşiktaş derbisi öncesi kulübeye çekilmişti.

Dev derbide kulübede oturan yıldız oyuncu, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden ve sezonu kapatan İsmail Yüksek'in yerine kimin görev yapacağı merak ediliyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic'e ilk 11'de şans verecek. Tecrübeli futbolcu sezonun geri kalan bölümünde sahaya ilk 11'de çıkacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FORMAYI ALACAK

Söz konusu haberde ilk 11'de 3 Türk futbolcu kuralı sebebiyle tecrübeli antrenör İsmail Kartal'ın Rodrigo Becao'yu yedek kulübesine çekeceği öğrenilirken, stoperde Djiku'nun partneri olarak Çağlar Söyüncü'ye şans vereceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.