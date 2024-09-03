PFDK sevkleri açıklandı!

03 Eylül 2024 22:07 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:08

Türkiye Futbol Federasyon'un sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, "çirkin ve kötü tezahürat" ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Adana Demirspor da "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ile "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat", Fenerbahçe ve Bellona Kayserispor ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Açıklamada, Adana Demirspor futbolcusu Tolga Kalender’in "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği de bildirildi.