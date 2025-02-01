Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Piatek gol krallığı yarışında farkı açtı: 18. golünü attı!

Piatek gol krallığı yarışında farkı açtı: 18. golünü attı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Şubat 2025 21:05 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 21:33

Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, gol krallığı yarışında farkı açtı. Piatek, bu sezon Süper Lig'de 18. golünü kaydetti.

Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Samsunspor karşısında attığı 3 golle birlikte bu sezon 18. kez gol sevinci yaşadı. Piatek, ligde gol krallığı yarışında rakipleriyle farkı açtı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Samsunspor filelerini 3 kez sarsan Krzysztof Piatek, bu sezon 2. kez hat-trick yaparken, ligde de 18. golünü kaydetti. Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor karşısında ilk kez hat-trick yapan Polonyalı futbolcu, Samsunspor karşısın attığı 3 golle bu sezon istatistiğini 2. kez tekrarladı.

Piatek gol krallığı yarışında farkı açtı: 18. golünü attı! - 1. Resim

29 yaşındaki santrfor, ligde gol krallığı yarışında 13 golü bulunan en yakın takipçisi Simon Banza'nın önünde zirvede yer alıyor. Yarışta Banza'yı 12 golle Mame Thiam, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri takip ediyor. 

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...