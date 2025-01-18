Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert açıklamalar! 'Teklif yapmışlar'

18 Ocak 2025 22:21 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 22:28

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz takımının başkanı Yüksel Yıldırım karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım yaptığı açıklamada "Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil." diyerek tepkisini gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Karadeniz ekibinde van Drongelen 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

Maçın sonu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sert açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ HOCAMIZA TEKLİF YOLLAMIŞ"

Yüksel Yıldırım, Thomas Reis için Beşiktaş'tan menajerler aracılığıyla teklif geldiğini açıkladı.

"Bizim hocaya da dolaylı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te bitirirsek, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra."

"HAKEM BUGÜN YANLIYDI"

Açıklamasına devam eden Yıldırım, "İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi." ifadelerini kullandı.