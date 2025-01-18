Felix Uduokhai, Samsunspor maçını yorumladı! 'Golü bulamadık'

18 Ocak 2025 21:35 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 21:53

Trendyol Süper Lig'de evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın ardından stoper Felix Uduokhai karşılaşmayı değerlendirdi. Başarılı savunmacı yaptığı açıklamada, "Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz. Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizim zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan stoper Felix Uduokhai, istedikleri golü bir türlü bulamadıklarını belirtti. İşte Uduokhai'nin maç sonu yorumu; "İyi bir takıma karşı oynadık, Samsunspor iyi bir takım. Kırmızı karttan sonra oyun değişti, daha fazla alan bulmaya başladık. Gole yakın olan bizdik ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse rakibimiz de savunmada hayatını verdi. 1-0'ı bulamadığımız için üzgünüz. Bugün bizim için kolay olmadı, zemin de bizim zorladı. İşin ritim ve öz güven tarafı da var. Golü bulsaydık maça daha da bağlanabilirdik. Fırsatlar da bulduk açıkçası, Semih ile gole yaklaştık. Tekrar söylemek lazım, rakibimiz çok iyi savunma yaptı." İlgili Haberler Beşiktaş evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı! Samsunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme tepki!