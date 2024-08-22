Porto, Türk asıllı futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya vardı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 22:43 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:44
Portekiz kulübü Porto, Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya vardı belirtildi. İmzalar kısa süre içinde atılacak.
Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül, Porto'ya Transfer oluyor. İki ekip, Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
BONSERVİS 5 MİLYON EURO
Fabrizio Romano'nun haberine göre Porto, Hammarby ile Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Portekiz devi bu transfer için 5 milyon euro ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Deniz Gül geçtiğimiz sezon Hammarby formasıyla 22 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com