Porto, Türk asıllı futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya vardı!

22 Ağustos 2024 22:43 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 22:44

Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül, Porto'ya Transfer oluyor. İki ekip, Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİS 5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Porto, Hammarby ile Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Portekiz devi bu transfer için 5 milyon euro ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Deniz Gül geçtiğimiz sezon Hammarby formasıyla 22 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.