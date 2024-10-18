PSG, Luis Enrique ile nikah tazeledi!

18 Ekim 2024 20:14 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 20:18

Ligue 1 takımı Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin sözleşmesini uzattı.

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

Fransa​ ekibi Paris Saint-Germain​'de İspanyol teknik direktör Luis Enrique ile nikah tazelendi.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre başkent temsilcisi, sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan İspanyol teknik direktör ile yoluna devam etme kararı aldı.

Haberin detayında Paris Saint-Germain'in Luis Enrique ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı ve 54 yaşındaki teknik adamın görevine 2027 yazına kadar devam edeceği bildirildi.

2023 yazında Christophe Galtier yerine göreve Luis Enrique 2023-24 sezonunda Paris Saint-Germain ile Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupa'da zafere ulaştı. Borussia Dortmund'a diş geçiremeyen Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde veda etmişti.

YOHAN CABAYE GÖREVE GETİRİLDİ

Teknik ekip yapılanmasına devam eden Paris Saint-Germain'de altyapı direktörlüğü görevine ise Yohan Cabaye getirildi.

Fransız futbolcu emekli olduğu 2021 yılında ise başkent ekibinde altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenmişti.